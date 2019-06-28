Эдмар Абдулаев: чувствую себя, как будто нахожусь на Олимпиаде

Новости Беларуси. Посмотрим на борьбу несколько с другой стороны. Гость студии «СТВ-Спорт» – Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов. Кристина Момот, СТВ:

Вы единственный судья в мире, который имеет право судить как олимпийские виды борьбы, так и неолимпийские. Вас, наверное, очень часто куда-то приглашают?

Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов:

Я постоянно нахожусь в поездках. Каждый месяц у меня бывает по две-три поездки по Европе и в основном по Азии. Кристина Момот:

Какие чаще приходится судить – олимпийские или неолимпийские? Эдмар Абдулаев:

В основном олимпийские. Каждый месяц меня так и так по вольной и женской борьбе турниры. Я езжу судить чемпионаты мира, Европы по классической греко-римской борьбе. Но так же постоянно в последнее время меня приглашают судить по традиционным видам борьбы, неолимпийским видам борьбы, которые попадают под эгиду Международной федерации борьбы. Например, казахская борьба курес. Есть киргизская борьба алыш, борьба на поясах, где нужно держать захват, нельзя распускать. Есть панкратион. В прошлом году чемпионат мира по панкратиону прошел в Бобруйске, в Беларуси, в ноябре. Панкратион – это микс борьбы, бокса, кикбокса, очень зрелищный спорт. И еще у нас есть грэпплинг – в основном борьба, скажем так, в партере, на полу, на ковре. И пляжная борьба.

«Мне вручили мороженое – никогда еще такого не вручали» Кристина Момот:

То есть вы много где бываете, много чего видели. Что касается наших Европейских игр – как антураж вам? Эдмар Абдулаев:

Вы знаете, я был отобран как судья на первую юношескую Олимпиаду в Сингапуре 2010 года и попал как судья на Олимпиаду 2012 года в Лондон. Я чувствую себя, как будто действительно нахожусь на Олимпиаде. Я вышел из терминала аэропорта, получил багаж, и меня сразу превосходно встретили волонтеры. Мне вручили мороженое – никогда еще такого не вручали, я с мороженым вышел из аэропорта. Организация превосходная. Транспорт, волонтеры везде стоят, привозят, увозят, еда – все отлично. Я общаюсь с другими иностранцами, и еще ни один плохого слова не сказал. Все очень довольны. Я знаю даже иностранцев, которые – европейцы – влюбились в Беларусь. Они даже хотят поменять гражданство, говорят: «Мы хотим тут жить».

Становится с каждым годом с английским у белорусских тренеров лучше, лучше и лучше Кристина Момот:

Вы в Беларуси не в первый раз. Вы про панкратион говорили – его судили в Бобруйске. Но тогда вы сетовали на то, что очень мало судей владеют английским языком. Сейчас поменялось что-то? Эдмар Абдулаев:

Становится с каждым годом лучше, лучше и лучше. Я заметил, что многие судьи идут на частные уроки языка и стараются улучшить свой английский язык, потому что без английского очень сложно. Я недавно ездил в Казахстан, Киргизию, там тоже проблема с английским языком. А английский язык, хотя бы базовый, должны судьи все знать. Это требования международной федерации.

«Должен сказать, женщины в спорте доминируют, они лучше и лучше становятся» Кристина Момот:

Если взять общий уровень белорусского судейского корпуса – каков он? Эдмар Абдулаев:

Хороший. Если посмотреть на олимпийские виды борьбы сегодня на Европейских играх, судят у вас три превосходных судьи, которые имеют большой опыт. Хорошо, четко судят, почти каждый вечер финалы. Поэтому очень доволен. И также у вас хорошие судьи в неолимпийских видах борьбы, традиционных видах борьбы. Например, Юлия Радкевич прекрасно судит борьбу на поясах, Валентина Василькова тоже судит прекрасно борьбу.

Я должен сказать, женщины в спорте, в борьбе – например, сегодня Курочкина и Василиса боролись – они доминируют, они лучше и лучше становятся. Я даже последние два-три года говорю, что спорт находится в женских руках. Потому что они (разницы нет, олимпийские виды или не олимпийские) более зрелищно борются. Людям нравится: постоянно какие-то броски, баллы. Это борьба зрелищная. Кристина Момот:

Какой самый экзотический вид борьбы вам приходилось судить? Эдмар Абдулаев:

Экзотический – я бы не сказал, я бы сказал, один из сложных видов – это панкратион. Потому что там, считай, четыре судьи судят, плюс за ковром еще сидит тот, кто пишет записку. Короче, пять судей у нас, и там идет ударка, там броски идут, и бокс. И очень сложно, потому что быстрые удары идут, надо все записывать и начислять баллы. Это сложно. Один из сложных видов.