Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей

Новости Беларуси. Гандбольный клуб СКА-Минск 4 июня отметил 45-летний юбилей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По случаю значимой даты состоялось торжественное мероприятие.

Армейский клуб имеет богатую историю. Минская команда – шестикратный чемпион СССР, десятикратный чемпион Беларуси, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Легендарный, именитый – гости, которые пришли поздравить клуб, не скупились на комплименты и подарки. Например, от Национального олимпийского комитета председателю клуба был вручен памятный знак. Конечно, на протяжении вечера постоянно звучала фамилия и того, кто приложил руку к большинству наград СКА – заслуженного тренера СССР Спартака Мироновича.

Спартак Миронович, заслуженный тренер СССР по гандболу:

Я рад здесь присутствовать, на таком большом юбилее. Это не только мой праздник – всех моих друзей, всех знакомых, всех, кто помогал мне и становлению гандбола в Беларуси. Я пожелаю себе и всем остальным очень-очень долгих лет жизни и посмотреть еще разочек те успехи, которые были с нашими ветеранами.

Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:

Команда на ходу, является базовой, национальной командой, и это здорово, когда у нас есть возможность молодым, перспективным ребятам работать в таком знаменитом, именитом и популярном клубе, как «СКА-Минск».