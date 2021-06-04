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Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей

04 июня 2021 22:17
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Новости Беларуси. Гандбольный клуб СКА-Минск 4 июня отметил 45-летний юбилей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По случаю значимой даты состоялось торжественное мероприятие.

Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей-1

Армейский клуб имеет богатую историю. Минская команда – шестикратный чемпион СССР, десятикратный чемпион Беларуси, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Легендарный, именитый – гости, которые пришли поздравить клуб, не скупились на комплименты и подарки. Например, от Национального олимпийского комитета председателю клуба был вручен памятный знак. Конечно, на протяжении вечера постоянно звучала фамилия и того, кто приложил руку к большинству наград СКА – заслуженного тренера СССР Спартака Мироновича.

Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей-4

Спартак Миронович, заслуженный тренер СССР по гандболу:
Я рад здесь присутствовать, на таком большом юбилее. Это не только мой праздник – всех моих друзей, всех знакомых, всех, кто помогал мне и становлению гандбола в Беларуси. Я пожелаю себе и всем остальным очень-очень долгих лет жизни и посмотреть еще разочек те успехи, которые были с нашими ветеранами.

Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей-7

Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:
Команда на ходу, является базовой, национальной командой, и это здорово, когда у нас есть возможность молодым, перспективным ребятам работать в таком знаменитом, именитом и популярном клубе, как «СКА-Минск».

Поздравил даже извечный соперник. СКА-Минск отмечает 45-летний юбилей-10

В торжественный для СКА день клуб поздравили и многие соперники. В холле расположилась мини-выставка поздравлений от таких грандов гандбола как «Барселона», «Вива» и «Мотора». Кроме того, поздравления «армейцам» направил и их извечный соперник по чемпионату – «Мешков Брест».

# Гандбол # Спартак Миронович # Андрей Барбашинский # Фотофакт

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