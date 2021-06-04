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ЧЕ по гребле. На дистанции в 1000 метров белорусы взяли золото

04 июня 2021 22:09
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Новости Беларуси. В Познани продолжается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 4 июня белорусская копилка пополнилась двумя наградами.

ЧЕ по гребле. На дистанции в 1000 метров белорусы взяли золото-1

Золотую медаль на дистанции 1 000 метров завоевал экипаж байдарки-четверки в составе Павла Медведева, Ильи Федоренко, Кирилла Никитина и Виталия Белько. На финише белорусский квартет всего на полсекунды опередил экипаж из Венгрии, третьими стали россияне.

ЧЕ по гребле. На дистанции в 1000 метров белорусы взяли золото-4

А на дистанции 500 метров у каноисток наша Елена Ноздрева финишировала на бронзовой позиции. Чемпионкой Европы стала украинка Людмила Лузан, серебро у Вираг Баллы из Венгрии.

# Гребля # Илья Федоренко # Кирилл Никитин # Виталий Белько # Елена Ноздрёва # Людмила Лузан # Вираг Балла # Фотофакт

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