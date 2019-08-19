«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги

Для осуществления этого проекта Белорусская федерация хоккея заключила договор с российской студей спортивного дизайна, работавшей ранее с такими клубами клубами КХЛ, как «Амур», «Адмирал», «Северсталь», «Ак Барс», московским «Динамо» и «Спартаком», баскетбольным «Локомотивом-Кубанью» и футбольным «Ростовом».

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Теперешнее время предъявляет очень много требований к подаче информации, к ее отображению. И мы должны следовать времени для того, чтобы наша лига, чтобы хоккей не просто был, остался видом спорта. Он должен стать каким-то маркетинговым продуктом. Плюс к тому, что мы всегда, многие десятилетия видим.

Клубы сначала в подавляющем большинстве, а потом и все клубы согласились с теми или иными изменениями, с тем или иным ребрендингом – либо полным, либо частичным. Все мы донесли новое.

Кстати, в ближайшее время ребрендинг ожидает и минское «Динамо». Прогнозируется, что клуб изменит логотип, цвета и форму.