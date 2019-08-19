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«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги

19 августа 2019 20:53
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Новости Беларуси. Масштабный ребрендинг в белорусском хоккейном чемпионате, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне широкой публике были представлены новые логотипы всех команд экстралиги.

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-1

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-3

Для осуществления этого проекта Белорусская федерация хоккея заключила договор с российской студей спортивного дизайна, работавшей ранее с такими клубами клубами КХЛ, как «Амур», «Адмирал», «Северсталь», «Ак Барс», московским «Динамо» и «Спартаком», баскетбольным «Локомотивом-Кубанью» и футбольным «Ростовом».

Белорусские клубы бесплатно получили обновленные логотипы и дизайнерские комплекты игровой формы. Джерси теперь сделаны в едином стиле.

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-6

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-8

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Теперешнее время предъявляет очень много требований к подаче информации, к ее отображению. И мы должны следовать времени для того, чтобы наша лига, чтобы хоккей не просто был, остался видом спорта. Он должен стать каким-то маркетинговым продуктом. Плюс к тому, что мы всегда, многие десятилетия видим.

Клубы сначала в подавляющем большинстве, а потом и все клубы согласились с теми или иными изменениями, с тем или иным ребрендингом – либо полным, либо частичным. Все мы донесли новое.

Кстати, в ближайшее время ребрендинг ожидает и минское «Динамо». Прогнозируется, что клуб изменит логотип, цвета и форму.

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-11

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-13

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-15

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-17

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-19

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-21

«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги-23

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Фотофакт

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