Поветкин проведет бой против Такама: главная цель - единственный чемпионский титул, которого нет у Кличко

Новости России. 24 октября в «Лужниках» бой за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC проведут российский супертяжеловес Александр Поветкин и камерунец Карлос Такама.

23 октября в «Академии бокса» состоялась процедура взвешивания соперников (см. фото).

Явный фаворит букмекеров - Поветкин, но Такама решительно настроен их огорчить!

Карлос Такама, боксер (Камерун):

Поветкин очень сильный боксёр, и я очень ценю то, что мне доведётся встретиться с ним. Я три месяца готовился к этому бою. Знаю, что я бьюсь в России, где все будут болеть за Поветкина, но я сюда приехал не проигрывать, а побеждать.

Спокойный и уравновешенный Поветкин, как и всегда, обещаний на исход боя не даёт.

Александр Поветкин, боксер (Россия):

Такам – выносливый боец, сильный. Всегда агрессивно ведёт поединок. Его слабые стороны я постараюсь продемонстрировать 24 октября в ринге. Могу сказать, что бой будет непростым. Я знаю это, поэтому серьёзно к нему готовлюсь. Сказать, какой будет победа и будет ли она вообще, мне сложно.

Ведущим шоу станет самый известный в мире боксёрский конферансье Майкл Баффер. Рефери поединка - американец Кенни Бэйлис, судьи у ринга - мексиканец Омар Минтун, американец Мауро ди Фиоре и черногорец Предраг Алексич.

Русский Витязь сейчас занимает 3-ю строчку мирового рейтинга супертяжеловесов по версии WBC, его соперник - 5-ую.

Зачем Поветкину этот бой?

По мнению экспертов, предстоящий поединок станет своеобразным боем-элиминатором за право в скором времени сразиться с действующим чемпионом мира WBC. Сейчас это канадец Стивен Бермейн.

Зачем Поветкину титул чемпиона по версии WBC и чем его не устроил WBA?

Год назад, в Москве украинский суперчемпион WBA, чемпион мира IBF и WBO Владимир Кличко вышел на ринг спорткомплекса «Олимпийский» против регулярного чемпиона WBA Александра Поветкина. Счёт по итогам боя — 119:104 в пользу Кличко единогласным решением трех судей. Поветкин не выиграл ни одного раунда. Это поражение стало первым в карьере Александра.

После боя Бернд Бенте, менеджер Владимира Кличко, исключил возможность повторного боя украинца с российским спортсменом.

Бернд Бенте, менеджер Владимира Кличко (агентству France-Presse):

Когда такой боксер, как Владимир, выигрывает каждый раунд с таким преимуществом, нет смысла обсуждать возможность повторного боя.

Поветкин и его новый промоутер Андрей Рябинский доказывать что-то украинцу не стали. Пока.

Андрей Рябинский, промоутер Александра Поветкина:

Возможность второго боя с Кличко мы рассматриваем, просто сейчас это делать рано, нужно пройти определенный путь, подготовиться к такому поединку. Не могу сказать, что мы прямо охотимся за этим боем, но мне бы хотелось, чтобы он состоялся, И, если он состоится, это будет круто. Просто мне бы хотелось, чтобы к этому бою Саша был принципиально по-другому готов, потому что для него это будет поединком всей жизни. Не думаю, что это будет в следующем году, это вряд ли произойдет, хотя всякое возможно.

Новая команда приняла решение, опять же «пока», выводить Поветкина на бой за тот единственный мировой титул - WBC, которого нет в коллекции Кличко.

К слову, Владимир свои титулы по версиям IBF и WBO получил в 2011 году, проведя в Нью-Йорке в «Madison Square Garden» поединок против Султана Ибрагимова, который на момент поединка являлся чемпионом мира по версии WBO. Смотрите видео.