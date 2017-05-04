Прямой эфир

Макрон одержал победу над Ле Пен на теледебатах

04 мая 2017 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Кандидаты в президенты Франции схлестнулись в словесном поединке. В стране прошли теледебаты – важный бой накануне решающего, второго тура голосования. Во время двухчасовой дискуссии политики не сошлись ни по одному вопросу. Что ожидаемо, так как впервые в истории Пятой республики в финальных  теледебатах участвовали два кандидата, представляющие настолько разные взгляды и политические ценности.

Эммануэль Макрон – экс-министр экономики, не опирается ни на одну из партий, самовыдвиженец. И Марин Ле Пен – лидер лагеря крайне правых сил с яркими идеями национального самосознания. Больше французских зрителей впечатлил Макрон. Именно ему эксперты прочат победу во втором туре президентских выборов во Франции в воскресенье.

# Выборы во Франции

Другие новости рубрики

Все новости
В российском детском лагере отравились около 90 человек
03 мая 2017 17:49

В российском детском лагере отравились около 90 человек

Легкомоторный самолет упал на проезжую часть и загорелся в США
03 мая 2017 13:22

Легкомоторный самолет упал на проезжую часть и загорелся в США

В Сирии боевики атаковали перевалочный лагерь беженцев: погибли более 50 человек
03 мая 2017 09:54

В Сирии боевики атаковали перевалочный лагерь беженцев: погибли более 50 человек