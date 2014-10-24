Призёры Международного чемпионата по спортивным танцам (Греция) в программе «УТРО» на СТВ

Каролина и Максим знают русский, значит, Вас не только что-то связывает с Грецией, но и русским языком?

Каролина Кунтупиду, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Потому что мы родились в Казахстане. Я - в южном, а Максим - в северном Казахстане. Мы переехали в Грецию несколько лет назад.

В Минске проходит Международный чемпионат по спортивным бальным танцам IDSA World Open Championship. Именно поэтому вы здесь. Расскажите о своих впечатлениях.Что входит в программу?

Каролина Кунтупиду, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Есть танцы самба, ча-ча, румба и множество других, включенных в программу. Наш любимый - это румба. Он более медленные, эротический…

У пар, которые вместе на паркете или же катаются на льду, часто спрашивают: «вы пара только на танцполе, или в жизни тоже?»

Максим Стадник, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

В жизни уже тоже.

Сложно решать вместе проблемы и творческие и бытовые.

Максим Стадник, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Конечно, бывает. И мешает на тренировках. То, что не складывается в жизни, то не складывается и на тренировках. Но мы стараемся это отделить.

Как давно вы вместе танцуете?

Максим Стадник, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Уже шесть лет вместе.

А как долго вместе танцуют Кики и Христос?

Христос Калаитзидис, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Мы танцуем вместе уже год. Но до этого мы танцуем уже много лет каждый сам по себе. Так как у родственников была танцевальная школа, они видели каждый день танцы и любили это. И как-то само по себе пошло, что они вошли в танцы.

Вы впервые в Беларуси, или уже раньше приезжали к нам? Какие впечатления, и какой уровень наших танцоров?

Максим Стадник, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Впервые. Уровень, конечно, очень сильный.

Существует мнение, что белорусы - это нация более спокойная, ежели более темпераментные греки. На паркете не всегда может все удаваться. Это так?

Каролина Кунтупиду, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Нет. Это не правда! На паркете практически все равны - яркие и энергичные!

Что вам понравилось в Беларуси?

Каролина Кунтупиду, призёр международных чемпионатов по спортивным танцам (Греция):

Нам понравилось, что город большой. Чистый. Зеленый. У вас очень много деревьев, и нам это очень нравится. Нам, в Греции, этого не хватает! Деревьев много, но мало зелени.