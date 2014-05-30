Поветкин после победы над Мануэлем Чарром: В планах – снова сразиться с Кличко!

Новости России. Русский витязь Александр Поветкин вечером 30 мая на ринге в Москве одержал уверенную победу над немцем Мануэлем Чарром. По мнению букмекеров, Поветкин был явным фаворитом поединка

Напомним, это был первый бой Поветкина в Москве после прошлогоднего поражения от украинца Владимира Кличко.

Александр Поветкин после поединка:

Хочется поблагодарить всех за то, что пришли поддержать. Я постараюсь каждый раз устраивать для вас красочные поединки, чтобы всегда побеждала Россия. Сегодня была задача показать красивый бой. Поединок с Кличко для меня – большой опыт! Я понимаю, что Владимир Кличко был сильнее. Но это только на тот момент. Планы дальше? Снова сразиться с Кличко!

На сегодняшнем матче были замечены и российские медийные персоны.

С уверенной победой Поветкина поспешил поздравить известный боксер, ныне депутат Госдумы Николай Валуев.

Николай Валуев, бывший российский боксёр-профессионал:

Блестящая победа Саньки Поветкина! Поздравляю! Иван Кирпа- отличный тренерский дебют. Всю команду с победой! Очень рад.

Россиянин Александр Поветкин выиграл 26 боев подряд. Череду побед нарушило поражение, которое нанес Кличко в прошлом году.