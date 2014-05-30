Международные квалификационные соревнования по троеборью стартовали в Ратомке 29 мая

Новости Беларуси. Дождливая и прохладная погода не помешала любителям конного спорта увидеть в деле мастеров этого вида спорта. 29 мая в Ратомке стартовали международные квалификационные соревнования по троеборью.

Столь представительных турниров по конному спорту наша страна еще не принимала. В официальной заявке значатся 93 спортивные пары из Беларуси, России, Украины и Казахстана, а также впервые приехавшие к нам представители Франции.

В течение 4 дней они будут соревноваться в манежной езде в полевых испытаниях и преодолении препятствий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Юранова, главный тренер национальной сборной Беларуси по конному спорту:

Это очень интересные соревнования, очень важные для нас в плане того, что они дают квалификацию на все уровни: на Всемирные конные игры, на соревнования уровня чемпионата Европы для юношей и юниоров.

В зависимости от своей квалификации спортивные пары выступят по программам уровня одной, двух и трех звезд. Последняя наиболее сложная и престижная. Среди ее участников немало известных имен, за плечами которых опыт выступления на Олимпийских играх.

Наталья Юранова, главный тренер национальной сборной Беларуси по конному спорту:

Принимают участие и все российские сильнейшие спортсмены, участники Олимпийских игр: Мартушев, Коршунов, Отрохов. То есть достаточно серьезная конкуренция.

Можно не сомневаться, что достойную конкуренцию приезжим всадникам составят и наши олимпионики. Это наглядно подтвердил уже первый вид троеборья – манежная езда.

Лучший результат в программе уровня три звезды показала белорусская пара Александр Фоминов и его четвероногий партнер Гелиос. Елена Телепушкина на Пассате заняла третье место.

В категории две звезды лучший из белорусов Роман Воронько и его Дервиш финишировали на 12 позиции. А победил здесь россиянин Александр Марков на Шатнуаре.

Любопытно, что он же с помощью другого скакуна, Грегори, завоевал и бронзу.

30 мая свои умения в манежной езде продемонстрируют самые молодые – участники программы одна звезда.