Белорусские конькобежцы будут сотрудничать с голландскими по принципу «мы вам базу – вы нам передовые методики тренировок»

Новости Беларуси. В эти дни в Минске гостят непобедимые голландские конькобежцы. На сочинской Олимпиаде представители этой страны выиграли все «золото», в очередной раз доказав всей планете, что на ледовых дорожках им нет равных.

Спортсмены из Страны тюльпанов откликнулись на призыв о сотрудничестве. Белорусы предлагают вместе готовиться к ответственным международным стартам по принципу «мы вам базу – вы нам передовые методики тренировок».

Получиться у гостей есть чему. В составе делегации – Мариан Тиммер – трехкратная олимпийская чемпионка, Ян Босс – серебряный призер сочинских Игр, а также не менее титулованные и уважаемые менеджеры и тренеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рабочее совещание выдалось плодотворным. И если воплотится в жизнь все то, что наметили, белорусский конькобежный спорт останется только в выигрыше.

Александр Хатылев, председатель директората ОО «Белорусский союз конькобежцев» по конькобежному спорту:

Мы бы хотели, чтобы голландцы поделились с нами медалями, но мы хотим сделать это в честной борьбе. Поэтому обратились к ним с предложением о совместном сотрудничестве. Имея отличный комплекс «Минск-Арена», которого в Голландии нет, мы приглашаем их к нам в Беларуси для того, чтобы они тренировались и помогали нам тренироваться грамотно.