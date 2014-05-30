С 30 мая по 1 июня на «Чижовка-Арене» пройдет второй тур отборочного турнира мужского чемпионата Европы по волейболу

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит выступление в отборочном турнире чемпионата Европы. С 30 мая по 1 июня на «Чижовка-Арене» подопечные Виктора Сидельникова во втором туре соревнований будут встречаться с датчанами, шведами и турками.

К решающим сражениям сборная Беларуси подходит в статусе лидера отборочной группы. В трех играх первого тура одержано две победы: над шведами и датчанами. В пассиве лишь поражение от Турции.

В случае успеха в минских матчах наши волейболисты займут первое место в группе и получат гарантированную путевку в финальную стадию. Задача минимум – второе место. Оно даст право продолжить борьбу на новом этапе отборочного турнира.

Виктор Сидельников, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:

Все 4 команды примерно одного уровня, поэтому все может закончиться и в последней игре, решиться вопрос. Мы идем от игры к игре. Играем со шведами, датчанами и турками. Турции 2:3 мы проиграли в тяжелой борьбе. Хотелось бы с первой игры со шведами сделать задел, чтобы потом почувствовать уверенность и полегче было дальше играть.

В преддверие важных поединков Виктор Сидельников не досчитался нескольких волейболистов. Так, не будет в сборной ее лидера Олега Ахрема – у него травма.

Впрочем, и в отсутствии ключевых игроков главный тренер нацеливает подопечных на итоговое первое место.

Главный козырь команды – поддержка болельщиков. Наши волейболисты на нее очень рассчитывают, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Сидельников, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:

Были планы на большой арене, но ЕКВ попросил арену поменьше, потому что большой ледовый, ясно, что мы соберем. Здесь 1200 мест. Хотелось бы пригласить зрителей, чтобы пришли нас поддержали в пятницу, субботу, воскресенье. Для нас это очень важно.

Первую игру белорусы проведут уже 30 мая. В соперниках – волейболисты сборной Швеции. Начало в 19.00. Спешите видеть!