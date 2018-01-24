Акция «Разам з камандай!», интеллектуальный тест. Какие ещё активности проводит НОК перед ОИ-2018? Интервью с представителем НОК

В декабре прошлого года, за 50 дней до старта XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил акцию для болельщиков «Разам з камандай!». Акция продолжается до сих пор.

Виктория Меннанова, начальник отдела информации Национального Олимпийского комитета Беларуси: Основной целью акции является вовлечь нашу общественность в предстоящую зимнюю Олимпиаду и поддержать нашу национальную сборную, которая будет отстаивать честь нашей Беларуси. Основное содержание акции заключается в следующем: любой желающий может сфотографироваться на фоне спортивных объектов, у нас их много не только в столице, но и в любом другом городе, населенном пункте, оставить пожелание нашим спортсменам, которые будут представлять нашу страну на Олимпиаде. И, возможно, самые креативные смогут придумать лозунг для национальной сборной, который будет уже непосредственно ассоциироваться с нашей командой.

Сейчас много мы отмечаем интересных работ, сотни белорусов уже проявили себя и самое главное, хочу отметить, что акция проходит в социальных сетях. Сейчас у нас население пользуется и социальными сетями, и без интернета мы уже никуда. Это позволяет очень легко отслеживать количество участников акции.

Насколько активно участвуют наши болельщики в этой акции?

Виктория Меннанова:

Акция охватила всю страну и не случайно. Мы продлили срок проведения акции. Изначально планировалось до конца января подвести уже предварительные итоги, лучшие работы отправятся в Пхенчхан в Республику Корея для нашей белорусской спортивной делегации, где мы предполагаем, что сами спортсмены смогут отобрать лучшие пожелания и лозунги. Лучшие работы будут отмечены сувенирами Национального олимпийского комитета Беларуси и автограф-картами от участников Олимпиады.

Есть еще возможность проявить себя и с интеллектуальной точки зрения. На нашем официальном интернет-портале: noc.by любой желающий может пройти интеллектуальный тест на знание истории Олимпийских игр, в частности, мы здесь говорим о «белых» Олимпиадах, как их иногда и называют.

И что касается цифр, то первый тест охватил более двух тысяч участников и это достаточно неплохой результат, поскольку мы такой опыт имеем впервые. И я надеюсь, что впоследствии таких задумок будет ещё больше.

Какие чаще всего работы размещаются? Какие креативные лозунги придумали белорусы для поддержки спортсменов? Кто выбирает лучшие работы?

Подробности смотрите в видеоматериале.