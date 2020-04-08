Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

Новости Беларуси. В Бресте сошлись чемпион и бронзовый призер чемпионата прошлого сезона – местное «Динамо» и солигорский «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обе команды провалили старт сезона – с одной стороны. Но с другой, в последних трех розыгрышах Кубка побеждали именно эти команды: дважды «Динамо» и один раз «Шахтер». Афиша – лучше не придумаешь. Болельщики ожидали сегодня от этой игры яркого шоу.

Ирина Строк, болельщица ФК «Динамо-Брест»:

Поддержать команду хочется, тем более, последний матч был не очень удачный. Меры предосторожности: перчатки и маска.

Ответные матчи запланированы на 29 апреля. Финал Кубка Беларуси пройдет в Минске на стадионе «Динамо» 24 мая.