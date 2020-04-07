Михаил Захаров: молодцы ребята, что не сдаются, поэтому мы и тренируемся

Новости Беларуси. Белорусская сборная по хоккею продолжает тренировочный сбор. Идет подготовка к квалификации к Олимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 апреля к кэмпу присоединились еще шесть игроков. В сборную были вызваны новоиспеченные чемпионы страны в составе минской «Юности» – голкипер Игорь Брикун, защитники Владислав Еременко и Андрей Антонов, нападающие Михаил Стефанович, Сергей Дрозд, Иван Дроздов. Таким образом, теперь в распоряжении Михаила Захарова 20 хоккеистов. В ближайшее время к команде должен присоединиться капитан «Шахтера» Сергей Боголейша.

Сообщается, что сбор продлится до 30 апреля. Главком команды подчеркнул: с вероятностью в 80 % нынешний состав отправится на квалификационный турнир к Олимпиаде.

Михаил Стефанович, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Вчера была более втягивающая тренировка, а сегодня уже наигрывали 4 на 4, потому что частенько в играх бывает, что не хватает людей по пятеркам. Так что пока наигрываем игру 4 на 4.

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Молодцы ребята, что не сдаются, поэтому мы и тренируемся. Все-таки попасть на Олимпийские игры... Для многих хоккеистов – это соревнование номер один! Есть у нас хоккеисты, которые играли и в НХЛ, КХЛ, но на Олимпийских играх не играли.