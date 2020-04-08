«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Гроза фаворитов – мозырская «Славия» – продолжает свое победное шествие. Снова, во второй игре кряду, обыгран борисовский БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в первом матче полуфинала Кубка Беларуси.

Южане сумели забить на своем поле и не пропустить при этом. Отметим, у борисовчан на старте сезона – три поражения в четырех матчах.

Владимир Мачульский, генеральный секретарь ФК «Динамо-Брест»:

У нас большие цели на этот сезон. Конечно же, хочется быть в финале и победить в Кубке. Поэтому как домашний матч имеет большое значение. Ну и очень серьезный соперник, от этого намного интереснее.

Меры предусмотрены только нами, предусмотрены Министерством здравоохранения. То есть идет замер температуры при входе на стадион у всех болельщиков. Также везде установлены антисептики. Ну и, конечно, рекомендация рассаживаться друг от друга на какое-то расстояние, тем более сейчас нет большой посещаемости матчей, что позволяет это сделать.

Ответные матчи запланированы на 29 апреля. Финал Кубка Беларуси пройдет в Минске на стадионе «Динамо» 24 мая.