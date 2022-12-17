Алим Селимов: в ближайшее время вы увидите проект между федерациями борьбы и самбо

Новости Беларуси. В Минске завершился международный юниорский турнир «Лига самбо». Участие в старте принимали белорусские и российские парни и девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подрастающие спортсмены соревновались против сильных оппонентов, а наставники смотрели ближайший резерв в деле. Россияне составили серьезную конкуренцию, однако наши самбисты не затерялись и завоевали медали. Данный старт проводился впервые, но у организаторов уже есть планы сделать его традиционным.

Вероника Козловская, заместитель председателя Белорусской федерации самбо:

Для каждого спортсмена, независимо от того, какого он ранга, соревнования – это в первую очередь результат, продукт твоей работы. Поэтому я считаю, что для детей, которые тренируются недолгое время, но они тренируются для чего-то, то есть они должны показать себя, я надеюсь, что это будет очень большой проект именно детского спорта, который начинает набирать обороты.

Захар Казаков, победитель турнира:

Турнир очень хороший. Это один из лучших турниров в Минске по самбо. Очень радостно, что не зря работал, так хорошо старался. Было тяжело, конечно, но результат есть, это хорошо.

Среди зрителей турнира можно было заметить и представителей других видов спорта. Например, председателя Федерации борьбы Алима Селимова. Совсем недавно борцы провели свою «Лигу храбрых». Теперь пришла пора поделиться опытом.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Развитие спорта в целом, развитие федерации дает такой толчок развитию всем остальным. Мы очень должны стараться, каждая федерация, чтобы максимально создать яркие, приятные, красивые впечатления для детей, чтобы их влюбить в то дело, которым они занимаются. Поэтому у нас «Лига храбрых», у самбистов «Лига самбо». Я думаю, что в ближайшее время вы увидите небольшой, маленький проект между нашими федерациями.