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Завершился городской этап «Кожаного мяча» в младшей группе. Кто представит Минск в финале?

10 июня 2022 15:42
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Новости Беларуси. В Минске завершился городской этап детского турнира по футболу «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Завершился городской этап «Кожаного мяча» в младшей группе. Кто представит Минск в финале?-1

9 команд боролись за две путевки в главный республиканский старт. А это более 100 юных футболистов, чей возраст не превышает 10 лет. В итоге недельных баталий нашу столицу в финале представят дружины Октябрьского и Партизанского районов.  

Завершился городской этап «Кожаного мяча» в младшей группе. Кто представит Минск в финале?-4

10 июня эти команды определяли сильнейшего в городском финале. Со счетом 8:2 победа досталась дружине Октябрьского района, за которую играет лучший вратарь соревнований Клим Супредко, а также лучший нападающий Влад Калиновский.  

Завершился городской этап «Кожаного мяча» в младшей группе. Кто представит Минск в финале?-7

Богдан Белько записал на свой счет 17 голов. Ему вручили награду лучшего бомбардира турнира.  

Завершился городской этап «Кожаного мяча» в младшей группе. Кто представит Минск в финале?-10

Василий Калиновский, главный судья соревнований:  
Это давнишний турнир, я еще играл на этом турнире в свое время. Мы выставляли класса команду на «Кожаном мяче». Поэтому этот турнир живет, и я думаю, будет жить еще. За счет Президентского клуба, их работы, я думаю, этот турнир процветает и будет процветать дальше.

В этом году прошел турнир очень организованно, команды были подготовлены и прошли на очень хорошем уровне. Перспективы есть у всех стать хорошими футболистами, а главное людьми в жизни. Поэтому, я думаю, кое-кого будущее ждет хорошее.  

Завершился городской этап «Кожаного мяча» в младшей группе. Кто представит Минск в финале?-13

В предстоящий понедельник, 13 июня, городскую эстафету отборочного тура «Кожаный мяч» подхватят ребята средней возрастной группы, там также в борьбе будут участвовать 9 дружин.  

# Футбол Беларуси # Влад Калиновский # Клим Супредко # Василий Калиновский # Богдан Белько # Фотофакт

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