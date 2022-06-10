Завершился городской этап «Кожаного мяча» в младшей группе. Кто представит Минск в финале?

9 команд боролись за две путевки в главный республиканский старт. А это более 100 юных футболистов, чей возраст не превышает 10 лет. В итоге недельных баталий нашу столицу в финале представят дружины Октябрьского и Партизанского районов.

10 июня эти команды определяли сильнейшего в городском финале. Со счетом 8:2 победа досталась дружине Октябрьского района, за которую играет лучший вратарь соревнований Клим Супредко, а также лучший нападающий Влад Калиновский.

Василий Калиновский, главный судья соревнований:

Это давнишний турнир, я еще играл на этом турнире в свое время. Мы выставляли класса команду на «Кожаном мяче». Поэтому этот турнир живет, и я думаю, будет жить еще. За счет Президентского клуба, их работы, я думаю, этот турнир процветает и будет процветать дальше.

В этом году прошел турнир очень организованно, команды были подготовлены и прошли на очень хорошем уровне. Перспективы есть у всех стать хорошими футболистами, а главное людьми в жизни. Поэтому, я думаю, кое-кого будущее ждет хорошее.