Прямой эфир

«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»

10 декабря 2019 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершился второй этап Республиканских хоккейных соревнований среди детей и молодежи «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»-1

На протяжении двух недель команды из 9 районов столицы сражались за две путевки в финальную часть турнира. В 2019 году в старшей возрастной группе финал вышли «Торнадо» из Заводского района и «Беркут» из Фрунзенского. Обе дружины уже гарантированно представят Минск на третьем этапе «Золотой шайбы».

«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»-4

Однако выявить лучшую команду на этом этапе также необходимо. «Торнадо» в финальном матче уверенно одолело «Беркута» – 7:1.

«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»-7

Марат Сорока, нападающий команды «Торнадо»:
Пошла игра, грех было останавливаться. Поиграли в удовольствие и все. Конечно, всегда приятно побеждать, долго шли: проиграли в группе, взяли реванш. Очень приятно, первое место радует.

«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»-10

Владимир Наливайко, главный судья соревнований:
Уровень команд подравнялся и стал приблизительно одинаковый. В подгруппах шла упорная борьба, и не было разгромных побед или поражений. В одной из подгрупп по результатам между собой, личных встреч среди трех команд решалось, кто будет из них в полуфинале. Борьба была серьезная.

Третий этап пройдет уже в 2020 году. Победитель в старшей возрастной группе будет определен уже в январе. 

# Хоккей Беларуси # Марат Сорока # Владимир Наливайко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для спортсмена нет проходных турниров». В Минске начался Кубок Беларуси по бадминтону
10 декабря 2019 16:17

«Для спортсмена нет проходных турниров». В Минске начался Кубок Беларуси по бадминтону

Стало известно, кто представит Беларусь на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
10 декабря 2019 13:03

Стало известно, кто представит Беларусь на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах
10 декабря 2019 12:07

270 раз за 30 минут! Как белоруска участвует в гиревых марафонах