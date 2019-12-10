«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»

На протяжении двух недель команды из 9 районов столицы сражались за две путевки в финальную часть турнира. В 2019 году в старшей возрастной группе финал вышли «Торнадо» из Заводского района и «Беркут» из Фрунзенского. Обе дружины уже гарантированно представят Минск на третьем этапе «Золотой шайбы».

Однако выявить лучшую команду на этом этапе также необходимо. «Торнадо» в финальном матче уверенно одолело «Беркута» – 7:1.

Марат Сорока, нападающий команды «Торнадо»: Пошла игра, грех было останавливаться. Поиграли в удовольствие и все. Конечно, всегда приятно побеждать, долго шли: проиграли в группе, взяли реванш. Очень приятно, первое место радует.

Владимир Наливайко, главный судья соревнований:

Уровень команд подравнялся и стал приблизительно одинаковый. В подгруппах шла упорная борьба, и не было разгромных побед или поражений. В одной из подгрупп по результатам между собой, личных встреч среди трех команд решалось, кто будет из них в полуфинале. Борьба была серьезная.

Третий этап пройдет уже в 2020 году. Победитель в старшей возрастной группе будет определен уже в январе.