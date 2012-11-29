Попасть на футбольные матчи России можно только с документами

Новости России. Футбольных болельщиков на стадионы больше не пустят без документов. Отныне, чтобы приобрести билеты на матчи российской футбольной Премьер-лиги нужно будет предъявить паспорт или водительское удостоверение.

Кассиры обязаны будут фиксировать имя покупателя, а также номер документа. Такие меры, по мнению спортивных чиновников, помогут навести порядок и обеспечить безопасность на трибунах. Решение назрело, после матча российских команд «Динамо» - «Зенит», когда прилетевшая из гостевого сектора петарда травмировала вратаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.