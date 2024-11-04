Определился состав белорусской сборной на матчи Лиги наций УЕФА

Главный тренер Карлос Алос включил в окончательный список 26 футболистов, среди которых и отечественные игроки, выступающие за российские и европейские клубы. С 11 ноября команда будет готовиться в Минске, а затем отправится в Белфаст, где 15-го сыграет со сборной Северной Ирландии. А 18 ноября в Софии завершит групповой этап встречей с болгарами. Сейчас Беларусь занимает второе место в своем квартете. Традиционно матчи нашей сборной покажет телеканал СТВ.