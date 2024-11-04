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Определился состав белорусской сборной на матчи Лиги наций УЕФА

04 ноября 2024 17:45
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Тренерский штаб национальной сборной Беларуси по футболу определил состав команды на заключительные матчи Лиги наций УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Определился состав белорусской сборной на матчи Лиги наций УЕФА-1

Главный тренер Карлос Алос включил в окончательный список 26 футболистов, среди которых и отечественные игроки, выступающие за российские и европейские клубы. С 11 ноября команда будет готовиться в Минске, а затем отправится в Белфаст, где 15-го сыграет со сборной Северной Ирландии. А 18 ноября в Софии завершит групповой этап встречей с болгарами. Сейчас Беларусь занимает второе место в своем квартете. Традиционно матчи нашей сборной покажет телеканал СТВ.

# Карлос Алос # Футбол Беларуси

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