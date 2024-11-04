Азаренко на прежних позициях, Саснович потеряла два пункта – обновились теннисные рейтинги

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко третью неделю подряд после почти годичного перерыва пребывает в статусе первой ракетки мира. Всего для белоруски стартовала 11 неделя в ранге лидера топа. Виктория Азаренко осталась на прежних позициях и замыкает двадцатку сильнейших. Александра Саснович потеряла два пункта и расположилась на 145 месте. Алена Фалей идет 202, Ирина Шиманович на 249 строке.