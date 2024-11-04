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Азаренко на прежних позициях, Саснович потеряла два пункта – обновились теннисные рейтинги

04 ноября 2024 20:01
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Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Арина Соболенко третью неделю подряд после почти годичного перерыва пребывает в статусе первой ракетки мира. Всего для белоруски стартовала 11 неделя в ранге лидера топа. Виктория Азаренко осталась на прежних позициях и замыкает двадцатку сильнейших. Александра Саснович потеряла два пункта и расположилась на 145 месте. Алена Фалей идет 202, Ирина Шиманович на 249 строке. 

Азаренко на прежних позициях, Саснович потеряла два пункта – обновились теннисные рейтинги-1

Что касается мужчин, то лучший из представителей нашей страны, Егор Герасимов располагается на 328 позиции. У земляка плюс пять пунктов. На вершине рейтинга итальянец Янник Синнер.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович

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