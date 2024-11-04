Арина Соболенко одержала вторую победу на итоговом турнире ВТА, который проходит в Саудовской Аравии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 ноября состоялись поединки в «фиолетовой» группе. Белоруска встречалась с четвертой ракеткой мира – Жасмин Паолини из Италии. Наша теннисистка начала уверенно, выиграв четыре гейма подряд, но затем сбавила темп и позволила своей сопернице немного отыграться. Тем не менее первая партия осталась за Соболенко с уверенным счетом 6:3. Второй сет прошел в более напряженной борьбе, но в ключевые моменты преимущество вновь было на стороне отечественной спортсменки - 7:5. Итоговая победа осталась за белоруской. Арина Соболенко занимает первое место в своей группе.