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Арина Соболенко одержала вторую победу на итоговом турнире ВТА

04 ноября 2024 20:00
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Арина Соболенко одержала вторую победу на итоговом турнире ВТА, который проходит в Саудовской Аравии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

4 ноября состоялись поединки в «фиолетовой» группе. Белоруска встречалась с четвертой ракеткой мира – Жасмин Паолини из Италии. Наша теннисистка начала уверенно, выиграв четыре гейма подряд, но затем сбавила темп и позволила своей сопернице немного отыграться. Тем не менее первая партия осталась за Соболенко с уверенным счетом 6:3. Второй сет прошел в более напряженной борьбе, но в ключевые моменты преимущество вновь было на стороне отечественной спортсменки - 7:5. Итоговая победа осталась за белоруской. Арина Соболенко занимает первое место в своей группе.

Арина Соболенко одержала вторую победу на итоговом турнире ВТА-1

В другом поединке дня встречались Елена Рыбакина из Казахстана и китаянка Чжэн Циньвэнь. Девушки выдали яркий трехсетовый матч. Теннисистки по очереди оставили за собой первые две партии, а в третьем и решающем сете представительница Китая не предоставила ни малейшего шанса своей визави на борьбу и праздновала победу – 7:6; 3:6; 6:1. Матч продолжался 2 часа 27 минут. 5 ноября состоятся противостояния в «оранжевой» группе.

# Теннис # Арина Соболенко

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