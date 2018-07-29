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Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России

29 июля 2018 13:29
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Новости Беларуси. Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту состоялось на Боровой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-1

36 экипажей из 7 стран целую неделю состязались в 4 дисциплинах. В общекомандном зачете сильнейшей оказалась сборная России, она, кстати, и самая многочисленная. Наши экипажи общими усилиями добыли серебряную награду.

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-4

Владимир Бугаев, пилот сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Работаем плотно в одном экипаже четвертый год. Стараемся.

Андрей Рогонов, пилот сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Все возможно. Нужно больше летать, больше тренироваться, поэтому надеюсь в следующий раз медаль будет другого цвета.

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-7

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-9

На этом праздник авиации не заканчивается. 29 июля второй день фестиваля «Пронебо». Вертолетные гонки, авиашоу и прыжки с парашютом. Вечером состоится концерт, и у каждого из гостей будет возможность прикоснуться к небу. Прогулки на вертолетах Робинсон и Ми-2 – гарантируют каждому желающему. К слову, на фестивале «Пронебо» рады и четвероногим гостям.

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-12

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-14

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-16

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-18

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-20

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-22

Торжественное закрытие Чемпионата мира по вертолетному спорту на Боровой: сильнейшей оказалась сборная России-24

# Самолет # Фотофакт

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