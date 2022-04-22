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На турнире по гандболу белорусские девушки обыграли китайский клуб и готовятся сыграть в финале

22 апреля 2022 19:14
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В Москве проходит Международный турнир по гандболу среди женских команд. 22 апреля сборная Беларуси обыграла китайский клуб GoldHand United со счетом 37:22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнире по гандболу белорусские девушки обыграли китайский клуб и готовятся сыграть в финале-1

Наши девушки показали хороший уровень игры и заслуженно стали триумфаторами поединка. 23 апреля они сыграют в финале. Отметим, помимо белорусок и китаянок, в турнире участвуют две сборные России – первый и молодежный составы.

# Гандбол # Фотофакт

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