На турнире по гандболу белорусские девушки обыграли китайский клуб и готовятся сыграть в финале

В Москве проходит Международный турнир по гандболу среди женских команд. 22 апреля сборная Беларуси обыграла китайский клуб GoldHand United со счетом 37:22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки показали хороший уровень игры и заслуженно стали триумфаторами поединка. 23 апреля они сыграют в финале. Отметим, помимо белорусок и китаянок, в турнире участвуют две сборные России – первый и молодежный составы.