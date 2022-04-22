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«Завтра сыграем чище». Белорусские волейболисты U-18 проиграли россиянам в первом матче международного турнира

22 апреля 2022 19:13
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Новости Беларуси. 22 апреля во Дворце спорта прошел первый матч международного турнира по волейболу среди юношей до 18 лет, в котором принимают участие юниорские сборные Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Завтра сыграем чище». Белорусские волейболисты U-18 проиграли россиянам в первом матче международного турнира-1

Стоит отметить, гости уже в своем активе имеют внушительное достижение. Они бронзовые призеры чемпионата Европы 2021 года. Поэтому подготовка к турниру у наших юношей была серьезной. С 15 апреля белорусы приступили к учебно-тренировочному сбору и на паркете дали бой. Гости вырывались вперед, но наши волейболисты оказывали достойное сопротивление и шли вровень с соперником. Матч пестрил острыми моментами, красивыми розыгрышами и уверенными действиями. Но все-таки россияне были сильнее – 25:18, 25:21, 25:19.

«Завтра сыграем чище». Белорусские волейболисты U-18 проиграли россиянам в первом матче международного турнира-4

Павел Борщ, главный тренер юниорской (U-18) сборной России по волейболу:
Прекрасный турнир, все организовано на высшем уровне, и ребята ваши борются достойно, несмотря на счет 3:0, все равно была упорная борьба. В этой связи хочу сказать о том, что в этих условиях, в которых мы сейчас находимся (и Россия, и Беларусь), хочу отдать должное обеим федерациям волейбола, которые все-таки не бросают молодежь, потому что молодежи нужно играть, развиваться. И если их по каким-то причинам не допускают до соревнований, то мы можем устроить такую кооперацию. Это очень полезно, потому что без игр они не растут. Ни наши, ни ваши. Поэтому спасибо нашим федерациям, спасибо Беларуси за прием.

«Завтра сыграем чище». Белорусские волейболисты U-18 проиграли россиянам в первом матче международного турнира-7

Сергей Лютынский, главный тренер юниорской (U-18) сборной Беларуси по волейболу:
Команда России – зачастую это сильная команда. Мы на этом тоже где-то учимся, добавляем, смотрим, набираемся опыта, где-то они что-то у нас берут. Думаю, что завтра мы сыграем чище, более надежнее, покажем хорошую игру.

«Завтра сыграем чище». Белорусские волейболисты U-18 проиграли россиянам в первом матче международного турнира-10

Всего в рамках турнира запланированы три встречи, оставшиеся две из которых пройдут уже в этот уик-энд. 23 и 24 апреля зрители вновь смогут насладиться зрелищным волейболом в исполнении игроков юниорских сборных Беларуси и России.

# Волейбол # Павел Борщ # Сергей Лютынский # Фотофакт

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