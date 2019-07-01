Стали известны противники белорусок на Уимблдоне

Новости Беларуси. Начинаются игры основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» – Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Начинаются игры основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» – Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Свои стартовые матчи проведут все три белоруски. Арина Соболенко сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, Александра Саснович скрестит ракетку с титулованной и грозной румынкой Симоной Халеп, а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выйдет на корт против француженки Ализе Корне.