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Стали известны противники белорусок на Уимблдоне

01 июля 2019 13:17
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Новости Беларуси. Начинаются игры основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» – Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны противники белорусок на Уимблдоне-1

Свои стартовые матчи проведут все три белоруски. Арина Соболенко сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, Александра Саснович скрестит ракетку с титулованной и грозной румынкой Симоной Халеп, а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выйдет на корт против француженки Ализе Корне.

# Теннис # Фотофакт

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