Стали известны противники белорусок на Уимблдоне

Свои стартовые матчи проведут все три белоруски. Арина Соболенко сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, Александра Саснович скрестит ракетку с титулованной и грозной румынкой Симоной Халеп, а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выйдет на корт против француженки Ализе Корне.