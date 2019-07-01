Женская сборная по баскетболу 3х3 пробилась на ЧЕ

Новости Беларуси. Наша женская сборная 3х3 накануне стала победительницей квалификационного турнира в Киеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Наша женская сборная 3х3 накануне стала победительницей квалификационного турнира в Киеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В украинской столице белоруски были сильнее дружин из Швеции, Дании, Хорватии и Чехии. И в августе этого года белоруски сыграют на континентальном форуме в Венгрии. Но оправятся они туда без нашей мужской дружины. Белорусы проиграли две встречи в группе и не смогли пробиться на чемпионат Европы.