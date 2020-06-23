Показывают упражнение и предлагают повторить. Белорусские спортсмены запустили челлендж

Новости Беларуси. 23 июня мир отмечает Международный олимпийский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остались в стороне и многие именитые белорусские спортсмены, выпустившие специальное видеообращение.

Праздник, посвященный Играм, призван подчеркнуть важность спорта, красоты и здоровья. Несмотря на перенос токийской Олимпиады, белорусские атлеты продолжают усиленную подготовку к стартам, преодолевая трудности и демонстрируя волю к победе.

В инстаграм-аккаунте @olympic.team.by в течение месяца будут публиковаться видеоролики, где известные белорусские спортсмены предложат подписчикам повторить определенное упражнение.