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Геннадий Савилов о новых датах ЧМ-2021: с точки зрения спортивной составляющей никакого значения перенос не имеет

23 июня 2020 11:09
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Новости Беларуси. Международная федерация хоккея на внеочередном конгрессе приняла решение о переносе сроков совместного чемпионата мира в 2021 году в Минске и Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально старт турнир был запланирован на 7 мая, новая дата форума – 21 мая. Как отметили в ИИХФ, это сделано для того, чтобы подстроиться под более позднее начало сезона в лигах Европы и Северной Америки. По словам председателя Белорусской федерации хоккея, новый игровой год в нашей стране начнется вовремя.

Геннадий Савилов о новых датах ЧМ-2021: с точки зрения спортивной составляющей никакого значения перенос не имеет-1

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Две недели сдвиг… С точки зрения спортивной составляющей никакого значения не имеет перенос этих соревнований на две недели, тем более что этот перенос состоится фактически через год. Поэтому у каждой команды есть возможность подготовиться в том же режиме, в котором они готовились и прежде.

С точки зрения организации нам наоборот сдвиг чемпионата мира добавил две недели для организации.

В рамках осенне-зимнего периода у нас все стандартно. У нас будут евротуры, то есть мы готовимся в том режиме, в котором мы готовились накануне любого чемпионата мира.

Геннадий Савилов о новых датах ЧМ-2021: с точки зрения спортивной составляющей никакого значения перенос не имеет-4

Минск во время чемпионата примет матчи группы А, где помимо Беларуси сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. Расписание и информация о продаже билетов станут известны позже.

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Фотофакт

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