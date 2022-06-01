К минскому хоккейному «Динамо» на правах аренды присоединится Константин Шостак

22-летний вратарь ближайший сезон проведет в стане «зубров» на правах аренды. В 2021 году он защищал цвета двух дружин. Наиболее интересная статистика из «Северстали». Из 13 матчей он в двух отстоял на ноль, а процент отраженных бросков приближается к 94-м.

Напомним, что в мае 2021 года Шостак дебютировал на чемпионате мира, став самым молодым стражем ворот в истории нашей сборной. А всего на планетарном форуме он провел три игры. В обратном направлении из «Динамо» в «Северсталь» проследовали Александр Суворов и Павел Денисов.