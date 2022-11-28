Белорус Данила Климович отметился ассистентским баллом в чемпионате АХЛ

Данила Климович отметился ассистентским баллом в чемпионате АХЛ. Белорус помог «Абботсфорду» победить «Калгари», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данила Климович отметился ассистентским баллом в чемпионате АХЛ. Белорус помог «Абботсфорду» победить «Калгари», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш форвард вначале поборолся у борта, а затем помог забросить своему напарнику. Случилось это на 30-й минуте. Всего по итогам матча Климович исполнил два броска и заработал показатель полезности +1. На данный момент у нападающего скромные четыре очка по системе «гол+пас». Однако неудачная сухая серия из шести матчей прервана.