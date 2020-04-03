«Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас проводить международные соревнования в Беларуси

Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Сейчас массовая отмена международных соревнований. В том числе, это затронуло Беларусь. Но мы же не отказываемся от своих международных обязательств, мы ищем какие-то сроки переноса или как?

Богданович: «Спортсмены находятся в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:Здесь очень плотная работа с международными федерациями, конечно. График международной федерации – это основополагающий документ, под который мы потом будем уже и свою работу подстраивать.

Естественно, мы готовы были провести и тот же чемпионат мира по ходьбе. И все международные обязательства, которые были взяты на этот год. Уверен, что провели бы в лучшем виде – мы умеем это делать. Но ситуация так сложилась.

Я думаю, что будут обращаться к нам не одна международная федерация после окончания кризиса такого, в мире кризиса, вызванного вирусом. Но мы пока рассматриваем, как перенос. А все будет зависеть от календаря международного.