«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы вернулись домой с чемпионата мира, который проходил в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В аэропорту триумфаторы планетарного форума не сдерживали эмоций.
Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы вернулись домой с чемпионата мира, который проходил в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В аэропорту триумфаторы планетарного форума не сдерживали эмоций.
Ольга Силкина, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Я пока этого не чувствую и не осознаю. Ну какие планы? Лицензия у меня есть. У нас сильная команда, сильная тройка, и все решит следующий год.
Напомним, на чемпионате мира в столице Венгрии белорусские пятиборцы завоевали три медали. Ольга Силкина выиграла золото в личном первенстве.
Еще одна медаль высшей пробы на счету белорусок в командном зачете среди женщин. Отличились Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова. А бронзу в смешанной эстафете добыли Анастасия Прокопенко и Илья Полозков.
Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному пятиборью в командном зачёте:
Только сейчас в конце сезона набираю форму, потому что девочки раньше начали сезон, они сейчас подошли к самому пику. А я к пику еще подхожу в конце года. Я болела в начале года, ну так сложилось.
Через два года чемпионат мира по современному пятиборью впервые в истории примет Минск.