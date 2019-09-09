«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы вернулись домой с чемпионата мира, который проходил в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В аэропорту триумфаторы планетарного форума не сдерживали эмоций.

Ольга Силкина, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

Я пока этого не чувствую и не осознаю. Ну какие планы? Лицензия у меня есть. У нас сильная команда, сильная тройка, и все решит следующий год.

Напомним, на чемпионате мира в столице Венгрии белорусские пятиборцы завоевали три медали. Ольга Силкина выиграла золото в личном первенстве.

Еще одна медаль высшей пробы на счету белорусок в командном зачете среди женщин. Отличились Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова. А бронзу в смешанной эстафете добыли Анастасия Прокопенко и Илья Полозков.

Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному пятиборью в командном зачёте:

Только сейчас в конце сезона набираю форму, потому что девочки раньше начали сезон, они сейчас подошли к самому пику. А я к пику еще подхожу в конце года. Я болела в начале года, ну так сложилось.