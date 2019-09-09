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«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште

09 сентября 2019 18:20
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Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы вернулись домой с чемпионата мира, который проходил в Будапеште,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». В аэропорту триумфаторы планетарного форума не сдерживали эмоций.

«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште-1

Ольга Силкина, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Я пока этого не чувствую и не осознаю. Ну какие планы? Лицензия у меня есть. У нас сильная команда, сильная тройка, и все решит следующий год.

«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште-4

Напомним, на чемпионате мира в столице Венгрии белорусские пятиборцы завоевали три медали. Ольга Силкина выиграла золото в личном первенстве.

«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште-7

Еще одна медаль высшей пробы на счету белорусок в командном зачете среди женщин. Отличились Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова. А бронзу в смешанной эстафете добыли Анастасия Прокопенко и Илья Полозков.

«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште-10

Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному пятиборью в командном зачёте:
Только сейчас в конце сезона набираю форму, потому что девочки раньше начали сезон, они сейчас подошли к самому пику. А я к пику еще подхожу в конце года. Я болела в начале года, ну так сложилось.

«Пока этого не чувствую и не осознаю». Эмоции белорусских пятиборцев после ЧМ в Будапеште-13

Через два года чемпионат мира по современному пятиборью впервые в истории примет Минск.

# Белорусские спортсмены # Ольга Силкина # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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