Игроки СКА победили соперников из БГК: «Игра была супер»

Новости Беларуси. Накануне во дворце спорта «Уручье» состоялось первое гандбольное классико этого сезона – армейцы принимали соперников из БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева паркета были настроены решительно: с первых минут парни Игоря Папруги повели в счете, но из-за череды удалений их преимущество к перерыву составило всего один мяч – 13:12.

Во втором тайме хозяева продолжали владеть инициативой. Брестчане как ни старались, так и не сумели спасти игру. 27:24 – в пользу СКА.

Алексей Ушал, игрок ГК СКА:

Выиграли за счет желания характеров. У нас всё получилось. Были ошибки, но без ошибок никуда. Побеждает тот, кто допустит их меньше. Так что мы молодцы.





Алексей Кишов, игрок ГК СКА:

По ходу сезона, я думаю, вряд ли будут такие игры, когда будет хорошо все складываться для одной команды. Будет равная борьба: кто-то выигрывал, кто-то немножко просел, команда подтянулась. Борьба будет мяч в мяч. Конечно, игра была супер. Надеемся, что зрителей будет больше в следующий раз. Сезон будет жаркий.