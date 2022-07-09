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На ЧБ по велоспорту на шоссе стали известны победители и призёры в групповых гонках

09 июля 2022 16:28
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Новости Беларуси. Соревновательную программу открытого чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе 9 июля завершали групповые гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На ЧБ по велоспорту на шоссе стали известны победители и призёры в групповых гонках-1

В этих стартах принимали участие спортсмены из Беларуси и России. В групповой гонке на 127,5 километра у женщин победитель определился на последних метрах дистанции. Белоруска Анна Терех показала лучшие секунды, опередив свою соотечественницу Анастасию Киптикову. Третье место заняла еще одна наша велогонщица Таисия Носкович.

У мужчин в групповой гонке на 179,5 километра первым финишировал белорус Александр Песецкий. Серебряную медаль завоевал представитель Самарской области Никита Шульченко. Бронза – у Константина Некрасова из Московской области.

# Велоспорт # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Таисия Носкович # Александр Песецкий # Никита Шульченко # Константин Некрасов # Фотофакт

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