Новости Беларуси. Юлия Готовко не смогла пробиться в основной раунд теннисного турнира в Будапеште. В первом матче квалификации она уступила испанке Марине Бассолс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете белоруска не испытала проблем, она выиграла партию с сухим счетом – 6:0. Во втором сете Юлия вела 5:0, но не удержала подавляющее преимущество. Наша спортсменка не смогла реализовать три матчбола, проиграла 10 геймов подряд и в итоге потерпела поражение в матче со счетом 0:6, 5:7, 4:6.