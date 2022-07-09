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Юлия Готовко не смогла пробиться в основной раунд теннисного турнира в Будапеште

09 июля 2022 16:30
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Новости Беларуси. Юлия Готовко не смогла пробиться в основной раунд теннисного турнира в Будапеште. В первом матче квалификации она уступила испанке Марине Бассолс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко не смогла пробиться в основной раунд теннисного турнира в Будапеште-1

В первом сете белоруска не испытала проблем, она выиграла партию с сухим счетом – 6:0. Во втором сете Юлия вела 5:0, но не удержала подавляющее преимущество. Наша спортсменка не смогла реализовать три матчбола, проиграла 10 геймов подряд и в итоге потерпела поражение в матче со счетом 0:6, 5:7, 4:6.

# Теннис # Юлия Готовко # Марина Бассолс # Фотофакт

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