Белорусский спортсмен взял золото на Кубке России по спортивной гимнастике. Как справились остальные?

Егор Шарамков выиграл золотую медаль в финале вольных упражнений на открытом Кубке России по спортивной гимнастике. 9 июля на соревнованиях в Калуге было разыграно пять комплектов наград в отдельных дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И в первом же виде соревновательной программы белорусский гимнаст показал блестящий результат. Шарамков выступал последним, почти идеально исполнил сложную программу и получил 14,400 балла. Еще один представитель Беларуси Ярослав Крутов занял 7-е место. В упражнении на коне Олег Тесельский показал 5-й результат, Даниил Твардовский занял 11-е место. В упражнении на брусьях Олег Тесельский замкнул восьмерку сильнейших, Святослав Драницкий был 10-м.

Также 9 июля женщины разыграли награды в двух дисциплинах. В опорном прыжке наша Анастасия Сманцер заняла 9-е место. В упражнении на брусьях она была 10-й, а еще одна белоруска Аделина Рылко расположилась на 9-й позиции итогового протокола.