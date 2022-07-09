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Белорусский спортсмен взял золото на Кубке России по спортивной гимнастике. Как справились остальные?

09 июля 2022 16:33
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Егор Шарамков выиграл золотую медаль в финале вольных упражнений на открытом Кубке России по спортивной гимнастике. 9 июля на соревнованиях в Калуге было разыграно пять комплектов наград в отдельных дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский спортсмен взял золото на Кубке России по спортивной гимнастике. Как справились остальные?-1

И в первом же виде соревновательной программы белорусский гимнаст показал блестящий результат. Шарамков выступал последним, почти идеально исполнил сложную программу и получил 14,400 балла. Еще один представитель Беларуси Ярослав Крутов занял 7-е место. В упражнении на коне Олег Тесельский показал 5-й результат, Даниил Твардовский занял 11-е место. В упражнении на брусьях Олег Тесельский замкнул восьмерку сильнейших, Святослав Драницкий был 10-м.

Также 9 июля женщины разыграли награды в двух дисциплинах. В опорном прыжке наша Анастасия Сманцер заняла 9-е место. В упражнении на брусьях она была 10-й, а еще одна белоруска Аделина Рылко расположилась на 9-й позиции итогового протокола.

# Гимнастика # Егор Шарамков # Ярослав Крутов # Олег Тесельский # Даниил Твардовский # Святослав Драницкий # Анастасия Сманцер # Аделина Рылко # Фотофакт

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