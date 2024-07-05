Поединок Португалии и Франции в прямом эфире. Смотрите трансляцию Евро на СТВ

Двумя четвертьфинальными матчами продолжится игровая программа чемпионата Европы по футболу. В вечернем эфире нашего телеканала – противостояние Португалии и Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двумя четвертьфинальными матчами продолжится игровая программа чемпионата Европы по футболу. В вечернем эфире нашего телеканала – противостояние Португалии и Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пиринейцы легко вышли из группы, а вот в одной восьмой финала не впечатлили, только в серии пенальти отправив отдыхать словенцев. Статистика французов и вовсе больше напоминает поведение аутсайдера, нежели континентального гранда. Достаточно сказать, что Мбаппе и компания еще ни разу за нынешний форум не забили с игры. Капитан реализовал пенальти, дважды помог автогол. С такими показателями рассчитывать на выход в одну вторую крайне сложно. Подопечным Дидье Дешама необходимо как можно скорее менять тактику.
Прямую трансляцию матча сборных Португалии и Франции смотрите на СТВ в 21:15. А стартует игровой вечер на «РТР-Беларусь» противостоянием Испании и Германии.
Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.