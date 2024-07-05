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Поединок Португалии и Франции в прямом эфире. Смотрите трансляцию Евро на СТВ

05 июля 2024 07:04
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Двумя четвертьфинальными матчами продолжится игровая программа чемпионата Европы по футболу. В вечернем эфире нашего телеканала – противостояние Португалии и Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок Португалии и Франции в прямом эфире. Смотрите трансляцию Евро на СТВ-1

Пиринейцы легко вышли из группы, а вот в одной восьмой финала не впечатлили, только в серии пенальти отправив отдыхать словенцев. Статистика французов и вовсе больше напоминает поведение аутсайдера, нежели континентального гранда. Достаточно сказать, что Мбаппе и компания еще ни разу за нынешний форум не забили с игры. Капитан реализовал пенальти, дважды помог автогол. С такими показателями рассчитывать на выход в одну вторую крайне сложно. Подопечным Дидье Дешама необходимо как можно скорее менять тактику.

Поединок Португалии и Франции в прямом эфире. Смотрите трансляцию Евро на СТВ-4

Прямую трансляцию матча сборных Португалии и Франции смотрите на СТВ в 21:15. А стартует игровой вечер на «РТР-Беларусь» противостоянием Испании и Германии.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

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