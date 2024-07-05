Поединок Португалии и Франции в прямом эфире. Смотрите трансляцию Евро на СТВ

Пиринейцы легко вышли из группы, а вот в одной восьмой финала не впечатлили, только в серии пенальти отправив отдыхать словенцев. Статистика французов и вовсе больше напоминает поведение аутсайдера, нежели континентального гранда. Достаточно сказать, что Мбаппе и компания еще ни разу за нынешний форум не забили с игры. Капитан реализовал пенальти, дважды помог автогол. С такими показателями рассчитывать на выход в одну вторую крайне сложно. Подопечным Дидье Дешама необходимо как можно скорее менять тактику.