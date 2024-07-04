Ожидания – поднять два кубка над головой! Хоккейная «Юность» начала подготовку к новому сезону

В команде произошла смена тренерского штаба. «Юность» возглавил один из самых успешных хоккейных тренеров Беларуси Сергей Стась. Минчане входят в сезон с большими ожиданиями. Напомним, последний раз золото чемпионата у команды было в 2021 году, в 22-м – серебро. Последующие два года «Юность» не входила в тройку призеров.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»: Конечно, побеждать каждый матч любой тренер хочет, и это топ-клуб, мы будем стремиться к наивысшим целям, скажем. Работы очень много, много новых ребят. Для меня новый клуб. Все начнется с первого класса, есть ребята, которые работали со мной. Для них, наверное, будет немножко полегче, но для новых ребят, я думаю, посмотрим. Пока мы только втягиваемся, как они будут быстро усваивать, может, для кого-то будет сложно, для кого-то проще.

Окончательный состав команды еще не определен, изменения в ростере могут происходить вплоть до начала чемпионата. На «Чижовка-Арене» спортсмены будут тренироваться два раза в день в течение месяца. Первый товарищеский матч «Юность» проведет 27 июля против гродненского «Немана».

Владислав Демидович, нападающий ХК «Юность»:

У нас сборы только недавно начались, все втягиваются. В форме все шикарной, все готовились, все знали, что будет нелегко, но каждый год такая ситуация происходит, так что надо быть готовым ко всему. И все молодцы, понимают и делают все как надо. Мы уже как бы заранее знали, какой у нас будет новый тренерский штаб. Все только рады, все только за, все готовы работать. У «Юности» всегда ожидания только одни – поднять кубок, точнее, два кубка над головой. И, надеюсь, что в начале сентября мы уже будем с кубком радоваться и начинать свой сезон.

Чемпионат Беларуси стартует 7 сентября. В 2024 году дебютантом экстралиги станет российская дружина «Славутич». Перед этим команды разыграют Кубок Салея.