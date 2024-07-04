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Кумир многих поколений. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провёл лекцию в БГУФК

04 июля 2024 18:39
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Белорусский государственный университет физической культуры – это кузница спортивных кадров нашей страны. Сегодня, 4 июля, здесь особенный день. Впервые в стенах вуза прошла встреча в формате диалога с легендой мировой борьбы, трехкратным олимпийским чемпионом, государственным и политическим деятелем России Александром Карелиным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кумир многих поколений. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провёл лекцию в БГУФК-1

Великий спортсмен привык к огромному списку вопросов. В родной Сибири он часто желанный гость: и в спортивных школах, и на больших предприятиях. Теплый прием приготовили и белорусы. Его хлестким ответам и цитатам внимали и восхищались, награждая аплодисментами, а некоторые конспектировали и записывали на телефон. О патриотизме Карелин сказал: «каким бы ты великим и ярким не был, ты без своего государства ничтожен».

Кумир многих поколений. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провёл лекцию в БГУФК-4

Александр Карелин, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Российской Федерации:
На стенах с монументальной точностью исполнены портреты, первый из которых Олега Караваева – первого олимпийского победителя Беларуси, еще в советском учете. В зале, где большинство ребят, которые занимаются борьбой или занимались, заслуженные тренеры все здесь. И маленькие по возрасту, и взрослые – у всех требовательные, не проходные какие-то, небанальные вопросы. Надеюсь, что я на них также смог ответить.

Кумир многих поколений. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провёл лекцию в БГУФК-7

Александр Карелин – кумир многих поколений борцов. На его примере выросли чемпионы по всему миру и продолжают расти.

Подробности встречи смотрите в видео.

# Греко-римская борьба # Александр Карелин # Юлия Силипицкая

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