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Белоруска Марта Гетманова проиграла Турбе Демир в финале ЧЕ по борьбе

04 июля 2024 18:50
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На юношеском чемпионате Европы по борьбе белорусы продолжают пополнять медальную копилку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Сербии.

Белоруска Марта Гетманова проиграла Турбе Демир в финале ЧЕ по борьбе-1

В категории до 55 килограммов Марта Гетманова завоевала серебряную награду. В финальном поединке она потерпела поражение от Турбы Демир из Турции со счетом 6:15. Ольга Гордей и Виктория Радькова вышли в финалы своих весовых категорий и в пятницу, 5 июля, оспорят чемпионство.

# Борьба

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