Известны результаты белорусских спортсменов на ЧР по спортивной гимнастике

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит на «Сириус-Арене» в Краснодарском крае, 15 марта мужчины определяли сильнейших в финале многоборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, более 150 сильнейших гимнастов России, в том числе победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, боролись за награды. Даниэл Маринов второй год подряд стал победителем в личном многоборье. Наши атлеты выступили ровно, без падений. Лучший результат из белорусских спортсменов показал Богдан Ильинков – он набрал 73 целых 850 тысячных балла и занял 19-е место. 23-я позиция у Алексея Селезнева. В его активе 71 балл.