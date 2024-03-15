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Известны результаты белорусских спортсменов на ЧР по спортивной гимнастике

15 марта 2024 13:23
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На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит на «Сириус-Арене» в Краснодарском крае, 15 марта мужчины определяли сильнейших в финале многоборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Известны результаты белорусских спортсменов на ЧР по спортивной гимнастике-1

Напомним, более 150 сильнейших гимнастов России, в том числе победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, боролись за награды. Даниэл Маринов второй год подряд стал победителем в личном многоборье. Наши атлеты выступили ровно, без падений. Лучший результат из белорусских спортсменов показал Богдан Ильинков – он набрал 73 целых 850 тысячных балла и занял 19-е место. 23-я позиция у Алексея Селезнева. В его активе 71 балл.

# Гимнастика # Богдан Ильинков # Алексей Селезнев

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