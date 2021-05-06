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Остались работать по индивидуальной программе. Кто из команды Захарова пропустит спарринги с Германией?

06 мая 2021 20:24
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Новости Беларуси. Если юниорская сборная только прилетела, то национальная хоккейная команда улетела. Дружина Михаила Захарова отправилась на товарищеские матчи с немцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Шульга о выступлении команды на юниорском ЧМ по хоккею: «Выиграли у своих прямых оппонентов, повоевали с топ-командами»

Остались работать по индивидуальной программе. Кто из команды Захарова пропустит спарринги с Германией?-1

В выездном составе значатся фамилии 24 человек. Это три вратаря, восемь защитников и 13 нападающих. Непосредственно в Нюрнберге к команде присоединится новичок – форвард «Салавата Юлаева» Джефф Платт.

В Минске остались работать по индивидуальной программе шесть исполнителей. Это Игорь Брикун, Олег Евенко, Илья Шинкевич, Владислав Кодола, Андрей Белевич и Андрей Костицын. Спарринги с командой Германии намечены на 7 и 8 мая.
 

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Джефф Платт # Игорь Брикун # Олег Евенко # Владислав Кодола # Андрей Костицын # Андрей Белевич # Фотофакт

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