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Иван Мацкевич: «Мы хотели бы выразить слова благодарности всем медикам Беларуси и мира»

25 апреля 2020 12:56
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким!

Иван Мацкевич: «Мы хотели бы выразить слова благодарности всем медикам Беларуси и мира»-1

Иван Мацкевич, игрок БГК им. Мешкова:
Мы хотели бы выразить слова благодарности всем медикам Беларуси и мира, которые круглые сутки ведут борьбу с вирусом. Мы знаем, что вам сейчас очень тяжело, и благодарны за вашу работу. Большое спасибо и низкий поклон!

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# Коронавирус # Иван Мацкевич # Фотофакт

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