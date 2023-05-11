Подробности резонансного решения о договорных матчах в белорусском футболе: самое суровое наказание у «Шахтёра»

Дело резонансное, наказание суровое, но исключительно по закону. Контрольно-дисциплинарный комитет и комитет по лицензированию Белорусской федерации футбола вынесли решения по фактам о договорных матчах в прошлом розыгрыше чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И обладатель золота солигорский «Шахтер», и серебряный призер столичный «Энергетик» лишены титулов.

«Горнякам» досталось больше остальных. Клуб должен выплатить 370 тысяч штрафа и потеряет за 2 года 50 очков. Более того, даже если команда не сумеет сохранить место в элите, наказание будет действовать и в первой лиге. На данный момент «Шахтер» имеет отрицательный баланс и находится на последнем месте в таблице. Естественно, ни о каком участии в еврокубках речи не идет.

Вице-чемпион также не сможет показать себя на международной арене. Студенты получили более скромное денежное взыскание и лишатся за 2 сезона 30 очков. Также они, как и «Шахтер», должны будут вернуть медали. Текущее положение в генеральной классификации у «Энергетика» – предпоследняя позиция.

У «Белшины» штраф в 74 тысячи, а также минус 10 очков в 2023 году и еще минус 5 в 2024-м. С учетом ситуации в команде довольно существенные потери. Результаты договорных матчей аннулированы. И «Шахтеру», и бобруйскому коллективу присуждены технические поражения.