Азаренко победила Стивенс и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира категории 1 000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На предыдущей стадии наша спортсменка довольно буднично разобралась с американкой Слоан Стивенс.

Несмотря на то, что до этого в личных встречах был паритет, нынче белоруска проблем практически не испытала. Счет по сетам – 6:4, 6:3. В 1/16 финала Азаренко померяется силами с победительницей противостояния Магдалена Фрэш – Мэдисон Киз.