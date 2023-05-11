Прямой эфир

Азаренко победила Стивенс и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

11 мая 2023 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира категории 1 000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На предыдущей стадии наша спортсменка довольно буднично разобралась с американкой Слоан Стивенс.  

Азаренко победила Стивенс и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме-1

Несмотря на то, что до этого в личных встречах был паритет, нынче белоруска проблем практически не испытала. Счет по сетам – 6:4, 6:3. В 1/16 финала Азаренко померяется силами с победительницей противостояния Магдалена Фрэш – Мэдисон Киз.  

Азаренко победила Стивенс и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме-4

А вечером 11 мая на корте должна появиться вторая ракетка планеты Арина Соболенко. Ей выпало дебютировать матчем с другой представительницей звездно-полосатого флага Софьей Кенин. Ранее их пути пересекались дважды и непременно побеждала отечественная теннисистка. Поединок запланирован на 20:00.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Слоан Стивенс # Магдалена Фрэш # Мэдисон Киз # Арина Соболенко # Софья Кенин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дисциплинарный комитет БФФ вынес решение по делу о договорных матчах-2022
11 мая 2023 12:25

Дисциплинарный комитет БФФ вынес решение по делу о договорных матчах-2022

Кто сыграет в финале Кубка Беларуси по футболу?
11 мая 2023 12:22

Кто сыграет в финале Кубка Беларуси по футболу?

Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме
10 мая 2023 20:25

Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме