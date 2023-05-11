ЧБ по мини-футболу. «Столица» разгромила БЧ в первом матче полуфинальной серии

Новости Беларуси. «Столица» разгромила БЧ в первом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева одержали победу с перевесом в четыре мяча. Хотя после первого тайма на табло горело 1:1.

Зато во втором отрезке горожане раззабивались и увеличили разницу до неприличной – 5:1. Второй поединок пройдет в Гомеле 14 мая. А затем 18 мая оппоненты вновь сойдутся в Минске. Вторую полуфинальную пару составили «Минск» и ВРЗ. Серии будут продолжаться до трех викторий одного из коллектива.