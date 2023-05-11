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ЧБ по мини-футболу. «Столица» разгромила БЧ в первом матче полуфинальной серии

11 мая 2023 14:19
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Новости Беларуси. «Столица» разгромила БЧ в первом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева одержали победу с перевесом в четыре мяча. Хотя после первого тайма на табло горело 1:1.  

ЧБ по мини-футболу. «Столица» разгромила БЧ в первом матче полуфинальной серии-1

Зато во втором отрезке горожане раззабивались и увеличили разницу до неприличной – 5:1. Второй поединок пройдет в Гомеле 14 мая. А затем 18 мая оппоненты вновь сойдутся в Минске. Вторую полуфинальную пару составили «Минск» и ВРЗ. Серии будут продолжаться до трех викторий одного из коллектива.  

# Мини-футбол # Фотофакт

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