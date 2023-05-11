Дисциплинарный комитет БФФ вынес решение по делу о договорных матчах-2022

Новости Беларуси. Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола вынес решения по делу о договорных матчах в отечественном чемпионате 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победитель (солигорский «Шахтер») лишен медалей, оштрафован на 370 тысяч рублей.

Кроме того, в нынешнем сезоне у него отнимут 30 очков, а в будущем – еще 20. «Энергетик» остался без серебра, подвергнут штрафу в размере 74 тысячи рублей и лишен в общей сложности 30 очков. Оба коллектива не допущены до еврокубков. Бобруйская «Белшина» потеряет за два года 15 баллов. Двое менеджеров объявлены персонами нон грата.