Прямой эфир

Дисциплинарный комитет БФФ вынес решение по делу о договорных матчах-2022

11 мая 2023 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола вынес решения по делу о договорных матчах в отечественном чемпионате 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победитель (солигорский «Шахтер») лишен медалей, оштрафован на 370 тысяч рублей.  

Дисциплинарный комитет БФФ вынес решение по делу о договорных матчах-2022-1

Кроме того, в нынешнем сезоне у него отнимут 30 очков, а в будущем – еще 20. «Энергетик» остался без серебра, подвергнут штрафу в размере 74 тысячи рублей и лишен в общей сложности 30 очков. Оба коллектива не допущены до еврокубков. Бобруйская «Белшина» потеряет за два года 15 баллов. Двое менеджеров объявлены персонами нон грата.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто сыграет в финале Кубка Беларуси по футболу?
11 мая 2023 12:22

Кто сыграет в финале Кубка Беларуси по футболу?

Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме
10 мая 2023 20:25

Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме

ВК «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси седьмой раз подряд
10 мая 2023 20:24

ВК «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси седьмой раз подряд