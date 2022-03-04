Дубль Лисаковича помог «Рубину» выйти в четвертьфинал Кубка России

Новости Беларуси. Виталий Лисакович продолжает результативно играть за «Рубин». На сей раз он отлично смотрелся в Кубке России. Белорус оформил дубль, что помогло его команде выйти в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Повержен был волгоградский «Ротор» со счетом 1:2. Поединок проходил в Казани. Гости первыми открыли счет в матче уже на 12-й минуте, но белорусский нападающий «Рубина» с пенальти сравнял результат. Он же на 73-й минуте реализовал еще один 11-метровый удар и принес победу казанцам.