Белорусские гимнасты вышли в финалы на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Белорусские гимнасты успешно преодолели квалификацию к финалам на этапе Кубка мира в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарамков выступит в решающей стадии в опорном прыжке. Анастасия Сманцер – в упражнениях на бревне и вольных. Ранее она справилась с отбором в упражнениях на разновеликих брусьях.

Борьбу за награды в восьмерке сильнейших продолжит и Дмитрий Гуринович на кольцах. Финалы этапа Кубка мира состоятся 4 и 5 марта.