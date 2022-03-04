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Белорусские гимнасты вышли в финалы на этапе Кубка мира

04 марта 2022 13:26
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Новости Беларуси. Белорусские гимнасты успешно преодолели квалификацию к финалам на этапе Кубка мира в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гимнасты вышли в финалы на этапе Кубка мира-1

Егор Шарамков выступит в решающей стадии в опорном прыжке. Анастасия Сманцер – в упражнениях на бревне и вольных. Ранее она справилась с отбором в упражнениях на разновеликих брусьях.

Борьбу за награды в восьмерке сильнейших продолжит и Дмитрий Гуринович на кольцах. Финалы этапа Кубка мира состоятся 4 и 5 марта.

# Гимнастика # Егор Шарамков # Анастасия Сманцер # Дмитрий Гуринович # Фотофакт

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